Beşiktaş’ı unuttu Fırtına’ya kapıldı!

Trabzonspor'un son haftalardaki çıkışında başrol oynayan Ernest Muçi, yalnızca attığı gollerle değil, kısa sürede geçirdiği büyük dönüşümle de dikkat çekti. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanarak kadroya katılan Arnavut yıldız, Trabzon'da hem futbolunu hem de öz güvenini yeniden kazandı. İlk haftalarda eleştirilen ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle yükselişe geçen 24 yaşındaki oyuncu, son 3 maçta attığı 5 golle takımın en formda ismi haline geldi. Göztepe maçında iki kez ağları sarsan Muçi, artık gözünü hafta sonu eski kulübü Beşiktaş'a karşı oynanacak kritik maça çevirdi. Onuachu'nun cezalı olduğu karşılaşmada takımın gol umudu yine Muçi olacak. Yıldız futbolcunun, yakın çevresine Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu ve burada kariyerine devam etmeyi istediğini söylediği öğrenildi.

Satın alma opsiyonu 8.5 MİLYON EURO

Beşiktaş'tan 1 milyon Euro'ya kiralanan Muçi'nin satın alma opsiyonu 8.5 milyon Euro. Bordo-mavililer, oyuncunun bonservisini almayı planlıyor.