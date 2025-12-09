Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı öncesi Jota Silva şoku!

Beşiktaş'ın Nottingham Forest'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Jota Silva, şu ana kadar 8 müsabakada forma şansı buldu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 3 gol atma başarısı gösterdi.

Siyah-beyazlılar, Jota Silva'nın kiralanması karşılığında Nottingham Forest'a 2 milyon 500 bin euro ödemişti.

Öte yandan Gaziantep FK ile oynanan maçta sakatlanan bir diğer Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder'in durumu ise henüz netlik kazanmadı.