Trabzonspor'da Fatih Tekke rüzgârı esiyor... Futbolculuk döneminde bordo-mavili ekibin tarihine adını altın harflerle yazdıran ve 'Fatih Sultan Tekke' ünvanıyla nam salan 48 yaşındaki isim, yıllar sonra teknik direktör olarak döndüğü yuvasında yine büyük bir çıkışa imza atıyor. Fırtına, Tekke yönetiminde son şampiyonluk sonrası en iyi dönemini yaşayarak yeniden zirve yarışının en güçlü adaylarından biri haline geldi. Geçen sezon ligin 27. haftasındaki Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. basamakta yer alan Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in yerine göreve gelen Fatih Tekke, takımı şaha kaldırdı.

GEÇEN SEZON AYNI DÖNEMDE SADECE 16 PUANI VARDI

Tekke yönetiminde geçen sezon 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 19 puan elde eden Trabzonspor, ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı. Bu sezon ise 15. hafta sonunda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 34 puanla ikinci sırada. Trabzonspor, Tekke ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından en iyi dönemini yaşadı. Söz konusu sezonda 15 maçta 39 puanla lider olan bordo-mavililer, bu sezon ise 34 puanla 2. sırada yer aldı. Trabzonspor, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 15. hafta sonunda 26'şar puan toplarken, geçen yıl aynı dönemde sadece 16 puan elde edebilmişti.

2,03 PUAN ORTALAMASI

Fatih Tekke 2,03 puan ortalamasıyla 2023 yılının mart ayında göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.