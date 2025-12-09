Fatih Tekke’den Trabzonspor’da en iyi dönem!

GEÇEN SEZON AYNI DÖNEMDE SADECE 16 PUANI VARDI

Tekke yönetiminde geçen sezon 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 19 puan elde eden Trabzonspor, ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı. Bu sezon ise 15. hafta sonunda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 34 puanla ikinci sırada. Trabzonspor, Tekke ile şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından en iyi dönemini yaşadı. Söz konusu sezonda 15 maçta 39 puanla lider olan bordo-mavililer, bu sezon ise 34 puanla 2. sırada yer aldı. Trabzonspor, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 15. hafta sonunda 26'şar puan toplarken, geçen yıl aynı dönemde sadece 16 puan elde edebilmişti.