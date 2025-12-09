Fenerbahçe eski yöneticisinden Mohamed Salah’a transfer çağrısı!

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hakan Bilal Kutlualp, "Fenerbahçe'ye gel. Futbolun gerçek tutkusunu yaşa ve burada seni bekleyen aşkı hisset" ifadelerini kullandı.

Hakan Bilal Kutlualp bir taraftarın, "Başkanım yapsa yapsa bu işi sen yaparsın" mesajına da "Sadettin Başkan yapar kardeşim" cevabını verdi.

33 yaşındaki Mısırlı futbolcu, Liverpool'da son maçlarda kulübede olmasının ardından şu sözleri dile getirmişti: "Çok fazla hayal kırıklığına uğradım, bu kulüp için çok şey yaptım. Bana çok şey vadettiler ama sözlerini tutmadılar."