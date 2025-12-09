Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe eski yöneticisinden Mohamed Salah'a transfer çağrısı!
Giriş Tarihi: 9.12.2025 10:16

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, Mohamed Salah'a transfer çağrısında bulundu.

Premier Lig devi Liverpool'dan ayrılması beklenen Mohamed Salah'ın geleceği henüz netlik kazanmadı. Yıldız futbolcunun transferinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devreye girdiği iddia edilmişti.

Fenerbahçe'de eski yönetici ve başkan adayı olan Hakan Bilal Kutlualp, Mohamed Salah'a Fenerbahçe'ye transfer olması için çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hakan Bilal Kutlualp, "Fenerbahçe'ye gel. Futbolun gerçek tutkusunu yaşa ve burada seni bekleyen aşkı hisset" ifadelerini kullandı.

Hakan Bilal Kutlualp bir taraftarın, "Başkanım yapsa yapsa bu işi sen yaparsın" mesajına da "Sadettin Başkan yapar kardeşim" cevabını verdi.

33 yaşındaki Mısırlı futbolcu, Liverpool'da son maçlarda kulübede olmasının ardından şu sözleri dile getirmişti: "Çok fazla hayal kırıklığına uğradım, bu kulüp için çok şey yaptım. Bana çok şey vadettiler ama sözlerini tutmadılar."

Mohamed Salah, yaptığı bu çıkış sonrası Arne Slot tarafından Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter maçı kadrosuna dahil edilmedi.

