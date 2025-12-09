Fenerbahçe’de sol stoper sürpriz isim! Devin Özek düğmeye bastı

Kadrosundaki stoper rotasyonunda istediği derinliği bulunmayan Fenerbahçe'de, bu bölge için arayışlar başladı. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise Union Berlin'in sol ayaklı defans oyuncusu Diogo Leite'nin ismi geçtiği iddia edildi.

DEVİN ÖZEK DÜĞMEYE BASTI

Brezilya basınında çıkan habere göre, teknik direktör Domeneco Tedesco'nun da yeşil ışık yaktığı bu isimle görüşmek için bizzat Devin Özek'in bu transferi noktalamak için harekete geçtiği yazıldı. 26 yaşındaki futbolcu için Union Berlin'in kapısını çalmayı düşünen sarı-lacivertliler, ocak ayına kadar bu transferi noktalamak istediği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNİN SONUNA YAKLAŞTI

Diogo Leite, bu sezon Union Berlin formasıyla 9 maça çıkarken 780 dakika sahada kaldı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 12 milyon Euro olan Portekizli oyuncunun sezon sonunda ise sözleşmesi bitiyor.