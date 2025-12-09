Gençlerbirliği karıştı: Volkan gitti, futbolcular da kazan kaldırdı

BASIN MENSUPLARI TESİSLERE ALINMADI

Yaşanan kriz ortamında kulüp yönetimi tarafından dikkat çeken bir sansür uygulaması devreye sokuldu. Normal şartlarda antrenmanlarda görüntü almasına izin verilen basın mensupları, bu kez İlhan Cavcav Tesisleri'nin nizamiyesinden içeriye dahi alınmadı. Güvenlik görevlileri "Kesin emir aldık. Bugün gazetecileri tesise almıyoruz" şeklinde yasağı tebliğ ederken, Kulüp Basın Danışmanı Erhan Doğan, tesis önünde bekletilen basın mensuplarıyla telefonda görüşerek, gazetecilerin tesislere girişine kesinlikle izin verilmeyeceğini, genel görüntülerin kulüp tarafından servis edileceğini bildirdi.

BAŞKAN ÇAKMAK SOYUNMA ODASINA İNDİ

Tesislerdeki kargaşa devam ederken futbolcuların tepkilerini göstermek adına kramponlarını fırlattıkları ve antrenmana çıkmadıkları öğrenildi. Olayların büyümesi üzerine Kulüp Başkanı Haydar Arda Çakmak soyunma odasına inerek oyuncularla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcuların, "Eski başkan devam etseydi paramız ödenirdi" serzenişi üzerine Başkan Çakmak'ın takıma, "Yarın saat 17.30'a kadar paranızı ödeyeceğim" sözünü verdiği belirtildi.

VOLKAN DEMİREL GÖREVİNDEN AYRILDI

6 Aralık Cumartesi günü yapılan gergin genel kurulda Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesi ve Haydar Arda Çakmak'ın göreve gelmesi, teknik heyette de değişikliği tetikledi. Teknik Direktör Volkan Demirel, "Görevi bırakıyorum ancak isteyerek istifa etmiyorum. Gençlerbirliği'nde olmaktan çok da mutluydum." sözleriyle üzüntüsünü dile getirmesi, kararında yönetim değişikliğinin etkisini gösterdi. Başkan Çakmak, istifayı "kendi kararı" olarak yorumlarken, "Gençlerbirliği başkansız kalmaz, hocasız da kalmaz" ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞINDA ENGEL ÇIKTI

Volkan Demirel'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğu için adı geçen Metin Diyadin ile yapılan görüşmelerde beklenmedik bir pürüz yaşandı. Diyadin'in oğlunun, TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilmesi, tecrübeli teknik adamla yapılan müzakerelerin çıkmaza girmesine neden oldu. Yönetimin hoca arayışlarını sürdürdüğü bildirildi.

KULÜBÜN AYLIK GİDER TABLOSU ORTAYA ÇIKTI

Krizin perde arkasındaki mali tablo da netleşti. Gençlerbirliği'nin aylık toplam giderinin 77 milyon TL seviyesine ulaştığı belirlendi. Bu tutarın 37,5 milyon TL'sini yabancı futbolcu giderleri oluştururken, vergi giderleri 11 milyon TL, yerli futbolcu ödemeleri ise 7,5 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Sponsorluk gelirlerinin tüketildiği ve tek kaynağın TFF galibiyet primleri olduğu kulübü, zorlu bir mali süreç bekliyor.