Nazillispor’da Başkan Kaya tutuklandı! Gözler TFF kararında

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı Türk futbolunu sarsan, "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 20 şüpheli tutuklanırken, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2023-24 sezonunda 28 Nisan 2024'te oynanıp soruşturmaların fitilini ateşleyen Ankaraspor-Nazillispor maçında şike yapıldığının tespit edilmesi nedeniyle iki kulübün yönetici ve teknik direktörleri tutuklandı.

Futbol Disiplin Talimatı'nın 56'ncı maddesine göre müsabaka sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkileyen kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası, eylemi yapanlar kulüp yöneticisiyle ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilirken, adli yargılama sürecinde gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. TFF yönetiminin, Ankaraspor ve Nazillispor'la ilgili yargı kararına göre küme düşürme cezası vermesi bekleniyor.

19 FUTBOLCUSU DAHA BAHİSTEN PFDK'DA

Geçen sezon düştüğü 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon galibiyetsiz son sırada yer alan Nazillispor'da amatör lisansla A takımda oynayan 19 futbolcu da dün bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Sezon başında transfer yasağını 36 amatör takviye yaparak delen Nazillispor'un yargı sonucunu beklerken süreç içinde maçlara nasıl çıkacağı belirsiz.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı, "Futbola Bahis Soruşturması" kapsamında 16 ilden toplam 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Nazilli'de gözaltına alınarak önce Aydın'a, ardından İstanbul'a sevk edilen Nazillispor Başkanı Şahin Kaya ile 28 Nisan 2024'teki şike tartışmalı maçta takımın teknik direktörü olan Gürhan Sönmez tutuklandı.

BAŞKAN VE TEKNİK DİREKTÖRLER CEZAEVİNDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorguları yapılan şüpheliler Şahin Kaya, Gürhan Sönmez'in yanı sıra Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, kulübün sahibi olan Ahmet Okatan ve teknik direktör Volkan Erten'in tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık yazısında TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol takımları arasında oynanan müsabakada şike yapıldığı yönünde iddialar olduğu, bu iddiaları destekleyici mahiyette bilirkişi raporu bulunduğu, Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya arasında maç öncesi, maç bitimi ve maç oynandıktan bir gün sonra telefon görüşmelerine ilişkin tespitler bulunduğu ifade edildi.

KAYA YASADIŞI BAHİS SİTELERİNDEN KENDİ KULÜBÜNE BAHİS OYNADI

Şüpheli Şahin Kaya'dan elde edilen dijital materyal üzerinde yapılan incelemede, yasa dışı bahis sitelerinden sahip olduğu futbol kulübüne yasa dışı bahis oynandığını gösterir kupon görselleri bulunduğuna ilişkin tespitler olduğu anlatılan yazıda, şüpheli Kaya'nın, yasa dışı bahis sitesine ait kuponda 9 Ekim 2024'te Nazillispor-Somaspor arasında oynanan maça, "karşılıklı gol var" oynadığına dair resmi konuştuğu kişiye gönderdiği kaydedildi.

Yazıda, söz konusu maçla ilgili yapılan açık kaynak araştırmasında maçı Somaspor'un 5-1 kazandığı, maçtan 2 gün önce Ankaraspor başkanına konum bilgisini gönderdiği yönündeki tespitler birlikte değerlendirildiğinde, beraberlik skoru ile Ankaraspor'un Play-Off'a kalmasının ve Nazillispor'un da ligde kalmasının kesinleşeceği tarafların bu haliyle menfaat elde ettikleri aktarıldı.

Bu bağlamda HTS kaydı ve dijital materyal raporundan da anlaşılacağı üzere kulüp başkanlarının aralarında müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maç sonucunun berabere bitmesi için anlaştıklarına dikkati çekilen yazıda, bu anlaşmanın Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan'dan habersiz ilerlemesinin hayatın akışına aykırı olduğu, tarafların aralarında vardıkları anlaşmayı teknik heyete ve oyunculara aktardıkları, oyuncu grubunun da bu anlaşmayı uygun olacak şekilde maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol tehlikesinin yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmediği yönünde tespitler olduğu ifade edildi.

KAYA VE FUTBOLCULAR BAHİSTEN CEZA ALMIŞTI

Şike yapıldığı gerekçesiyle dönemin başkan ve teknik direktörlerinin tutuklandığı 28 Nisan 2024'teki Ankaraspor-Nazillispor maçıyla ilgili bu yıl 19 Ağustos'ta PFDK'ya sevkedilen iki takımın toplam 26 o dönemki futbolcusu, 2 Eylül'de açıklanan kararla 8 aydan 1 yıla kadar değişen men cezaları aldı. Nazillispor Başkanı Şahin Kaya da bahis nedeniyle PFDK'dan 1 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı. O maçta kadroda yer alan Nazillisporlu 21 futbolcudan 18'i bahis oynadıkları iddiasıyla PFDK'lık olurken, 12 futbolcuya 8 ay ile 1 yıl arasında hak mahrumiyeti cezası çıktı.

O sezonun son haftalarına denk gelen maçta Ankaraspor'a Play-Off oynamak, Nazillispor'a da ligde kalmak için 1 puan yeterken, karşılıklı şut bile çekilmeyen 90 dakikanın golsüz bitmesi şike tartışmaları yaratmıştı. Nazillispor'un kümede kaldığı grupta rakibinin 1 puan gerisinde küme düşen Zonguldak Kömürspor TFF'ye şike itirazında bulunmuştu.