Osimhen için tarihi gün

Galatasaray bu sezon Victor Osimhen'in sahada olduğu 3 Şampiyonlar Ligi maçını da kazanırken, Nijeryalı forvet sırasıyla Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax'a 6 gol atmıştı. Osimhen'in sakatlığı nedeniyle kaçırdığı Frankfurt ve US Gilloise maçlarını kaybeden sarı-kırmızılılar, Monaco deplasmanında yıldız oyuncuya güveniyor. Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçta 12 gole imzasını koyan Osimhen, 1 kez daha ağları sarsması halinde 12'şer gollü Nonda ve Baros'u sollayarak kulüp tarihine geçecek.

KUPA 1'DE 7. KEZ RAKİP OLACAK

İki takım, Kupa 1 tarihinde 6 kez rakip oldu. 3 maçı Monaco kazanırken temsilcimiz ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

AMAN DİKKAT!

Frankfurt ve US Gilloise maçlarında sarı kart gören Okan Buruk, Monaco deplasmanında sarı görmesi halinde Atletico Madrid sınavında cezalı duruma düşecek.

ÖZBEK DE FRANSA'YA UÇTU!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu sezon ilk deplasmanına gitti. Özbek dün takımla birlikte Fransa'ya uçtu. Sarıkırmızılı yönetim, Monaco'da düzenlenen Galatasaray Gecesi'ne katıldı.