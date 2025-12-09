Real Madrid’de Arda Güler bilmecesi!

Real Madrid'de şu sıra gündem Arda Güler oldu. Bellingham'ın, Arda'nın yerini almasının ardından daha az süre bulmaya başladı. İspanyol basını bu durumu, hem Arda cephesinin endişe duyduğunu hem de teknik direktör Xabi Alonso tarafının tercih yapmakta zorlandığını aktardı.

Noticies'in yaptığı ''Arda Güler'in sayılı günleri'' başlıklı haberinde; ''Real Madrid'in son maçları, Arda Güler'in önemli bir rol üstlenme mücadelesinde ciddi bir uyarı niteliğinde'' şeklinde ifade etti.

ARDA GÖZDEN DÜŞÜYOR

Xabi Alonso dönemine ilk 11'de düzenli olarak başladı, ancak son haftalarda varlığı gözle görülür şekilde azaldı.

Teknik direktör, yaratıcı tarzına daha az, baskın fiziğe sahip oyunculara daha fazla güveniyor gibi görünüyor.

ALDIĞI SÜRE AZALIYOR

Girona karşısında, acilen geri dönüşe ihtiyaç duyulan bir maçta devre arasında Arda Güler oyundan alındı. Athletic Club karşısında ise yedek kulübesinde başladı ve maça ancak sonuç belli olduktan sonra çıktı. Bu detaylar, gelecek sezon daha da belirginleşebilecek bir hiyerarşi değişikliğine işaret ediyor.

PAZ DA DÖNÜYOR

İspanya basınında, Como'da göz dolduran bir performans sergileyen Real Madrid'den kiralık olarak ayrılan Nico Paz'ın da takıma geri döneceği iddia ediliyor. Paz'ın geri dönmesi ise Arda Güler'in aldığı süreyi önemli ölçüde azaltacağı aktarıldı.