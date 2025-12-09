TFF açıkladı! 27 futbolcu daha bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 1'i Süper Lig'den olmak üzere 27 futbolcu daha tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. 10 Kasım tarihinde başlayan bahis soruşturması kapsamında TFF bugün ek tespitlerin olduğunu duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan aşağıdaki 27 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazının cevabı beklenmekte olup, gelecek cevaplar doğrultusunda disiplin sevk süreci tamamlanacaktır. Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 27 futbolcu aşağıda yer almaktadır.
Abdulcebrail Akbulut: Düzce Cam Düzcespor
Ahmed Kağan Gürbüz: Amasyaspor Fk
Arif Rışvanoğlu: Yalova Fk 77 Spor Kulübü
Berat Badak: Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Berke Çelik: Mdgrup Osmaniyespor
Bilal Güven: Niğde Belediyesi Spor
Buğra Çiçek: Bucaspor 1928
Burak Tolunay Sekin: Menemen Futbol Kulübü
Cengiz Alp Köseer: İkas Eyüpspor
Emin Kaan Arslan: Bulvarspor
Emin Yakup Oktay: Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Emirhan Sefa Öz: Etimesgut Spor Kulübü
Emre Nizam: Giresunspor
Gökdeniz Bayrakdar: Sipay Bodrum FK
Hüseyin Emir İkiz: Ağrı 1970 Spor Kulübü
Kaan Mert Vardar: Galata Spor Kulübü
Kerem Yorulmaz: Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Mehmet Mustafa Çolak: Edirnespor
Ömer Faruk Çalışkan: İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Ramazan Karakurt: Ağrı 1970 Spor Kulübü
Taha Batuhan Yayıkcı: Bursaspor
Tarık Yusuf Karakaya: Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Tuğra Aygün Ergün: Bandırma Spor
Ulaş Oktay Yıldız: Beykoz Anadolu Spor A.Ş.
Yasin Başaytaç: GMG Kastamonuspor
Yusuf Sertkaya: Sipay Bodrum FK
Yusuf Tursun: Sultan Su İnegölspor"