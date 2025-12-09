TFF açıkladı! 27 futbolcu daha bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 1'i Süper Lig'den olmak üzere 27 futbolcu daha tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. 10 Kasım tarihinde başlayan bahis soruşturması kapsamında TFF bugün ek tespitlerin olduğunu duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan aşağıdaki 27 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan yazının cevabı beklenmekte olup, gelecek cevaplar doğrultusunda disiplin sevk süreci tamamlanacaktır. Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 27 futbolcu aşağıda yer almaktadır.

Abdulcebrail Akbulut: Düzce Cam Düzcespor

Ahmed Kağan Gürbüz: Amasyaspor Fk

Arif Rışvanoğlu: Yalova Fk 77 Spor Kulübü

Berat Badak: Bursa Yıldırım Spor Kulübü

Berke Çelik: Mdgrup Osmaniyespor

Bilal Güven: Niğde Belediyesi Spor

Buğra Çiçek: Bucaspor 1928

Burak Tolunay Sekin: Menemen Futbol Kulübü

Cengiz Alp Köseer: İkas Eyüpspor

Emin Kaan Arslan: Bulvarspor

Emin Yakup Oktay: Oktaş Uşak Spor A.Ş.

Emirhan Sefa Öz: Etimesgut Spor Kulübü

Emre Nizam: Giresunspor

Gökdeniz Bayrakdar: Sipay Bodrum FK

Hüseyin Emir İkiz: Ağrı 1970 Spor Kulübü

Kaan Mert Vardar: Galata Spor Kulübü

Kerem Yorulmaz: Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.

Mehmet Mustafa Çolak: Edirnespor

Ömer Faruk Çalışkan: İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.

Ramazan Karakurt: Ağrı 1970 Spor Kulübü

Taha Batuhan Yayıkcı: Bursaspor

Tarık Yusuf Karakaya: Bursa Yıldırım Spor Kulübü

Tuğra Aygün Ergün: Bandırma Spor

Ulaş Oktay Yıldız: Beykoz Anadolu Spor A.Ş.

Yasin Başaytaç: GMG Kastamonuspor

Yusuf Sertkaya: Sipay Bodrum FK

Yusuf Tursun: Sultan Su İnegölspor"