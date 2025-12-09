Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası! Opsiyon kararı
Giriş Tarihi: 9.12.2025 08:34

Trabzonspor'da Ernest Muçi fırtınası! Opsiyon kararı

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi son haftalarda gösterdiği performansla, bordo-mavili takımın yıldızlaşan isimleri arasında yer aldı. Öte yandan Arnavut yıldızın geleceğine dair karar netleşmeye başladı.

Trabzonspor'un son haftalardaki çıkışında başrol oynayan Ernest Muçi, yalnızca attığı gollerle değil, kısa sürede geçirdiği büyük dönüşümle de dikkat çekti. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanarak kadroya katılan Arnavut yıldız, Trabzon'da hem futbolunu hem de öz güvenini yeniden kazandı.

İlk haftalarda eleştirilen ancak teknik direktör Fatih Tekke'nin güveniyle yükselişe geçen 24 yaşındaki oyuncu, son 3 maçta attığı 5 golle takımın en formda ismi haline geldi.

Göztepe maçında iki kez ağları sarsan Muçi, artık gözünü hafta sonu eski kulübü Beşiktaş'a karşı oynanacak kritik maça çevirdi. Onuachu'nun cezalı olduğu karşılaşmada takımın gol umudu yine Muçi olacak.

TRABZONSPOR'DA KALMAK İSTİYOR

Yıldız futbolcunun, yakın çevresine Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu ve burada kariyerine devam etmeyi istediğini söylediği öğrenildi.

Beşiktaş'tan 1 milyon euroluk bedelle kiralanan Ernest Muçi'nin bordo-mavili takımdaki satın alma opsiyonu 8.5 milyon euro. Bordo-mavililer, oyuncunun bonservisini almayı planlıyor.

