Trabzonspor’da Ernest Muçi fırtınası! Opsiyon kararı

Göztepe maçında iki kez ağları sarsan Muçi, artık gözünü hafta sonu eski kulübü Beşiktaş'a karşı oynanacak kritik maça çevirdi. Onuachu'nun cezalı olduğu karşılaşmada takımın gol umudu yine Muçi olacak.

TRABZONSPOR'DA KALMAK İSTİYOR

Yıldız futbolcunun, yakın çevresine Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu ve burada kariyerine devam etmeyi istediğini söylediği öğrenildi.