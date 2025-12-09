Trabzonspor’da Paul Onuachu savunmada da çok etkili!

11 UZAKLAŞTIRMA, 10 HAVA TOPU

Mücadeleyi 11 uzaklaştırma ile tamamlayan Onuachu, sahanın bu alanda en başarılı oyuncusu oldu. Nijeryalı oyuncu ayrıca 10 kez kazandığı hava topuyla kritik bölgelerde rakibin baskısını kırdı. 11 golle gol krallığında birinci sırada yer alan Onuachu, bu performansıyla bu sezon bir Süper Lig maçında hem 10+ hava topu kazanan hem de 10+ uzaklaştırma yapan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

ÖNDE BAŞLADI, ARKADA BİTİRDİ

Maça hücum hattında başlayan Onuachu, ikinci yarının son bölümünde takımıyla birlikte çizgiyi geriye çekerek oyunu savundu. Bordo-mavili ekibin gol aramak yerine sonucu koruduğu bu süreçte Onuachu'nun müdahaleleri, takımın skor avantajını korumasında belirleyici rol oynadı.

TRABZONSPOR'DA ÇOK YÖNLÜ OYUNCU VURGUSU

Onuachu'nun Göztepe maçının özellikle son bölümlerinde oyundaki etkinliği sosyal medyada da taraftarlardan büyük beğeni topladı. Spor otoritelerinin yanı sıra bordo-mavili taraftarlar, Onuachu'nun yalnızca gol değil, oyun içindeki çok yönlü katkısıyla takımın kritik anlarda ayakta kalmasını sağladığı yönünde görüş belirtti. Bordo-mavili ekipte bu performans, sezon planlamasında 'iki yönlü katkı' sunabilen oyunculara verilen değerin altını çizen bir detay olarak değerlendirildi.