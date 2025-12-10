Fenerbahçe’de Brann maçı kadrosu belli oldu! 4 eksik

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Norveç'te oynanacak müsabaka öncesi Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda 4 futbolcu yer almadı. Kırmızı kart cezalısı Jhon Duran'ın yanı sıra Çağlar Söyüncü, Nelson Semedo ve Marco Asensio kadroya dahil edilmedi.
Fenerbahçe'de Brann maçı kamp kadrosu şu şekilde:
Ederson, Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Kamil Efe Üregen, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu, Haydar Karataş, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri.