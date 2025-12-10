Fenerbahçe’de Dorgeles Nene rahat ettiği pozisyonu açıkladı!

Fenerbahçe forması giyen Dorgeles Nene, "Farklı iki hava koşulundan söz ediyoruz. Bizim adapte olmamız gerekiyor. Sadece biz soğukta oynamayacağız. Onlar da soğuk havada oynayacak. Amacımız 3 puanı almak. Bu anlamda takım olarak mücadele edeceğiz" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında yarın Norveç ekibi Brann'a konuk olacak. Mücadele öncesinde düzenlenen medya gününde Dorgeles Nene açıklamalarda bulundu.

Kanat oyuncularının skor katkısının az olmasının sorulması üzerine Nene, "Öncelikle tabii ki şunun altını çizmek gerekiyor; Bu tip eleştiriler daima önemlidir. Kendinizi geliştirmek adına. Ben de kendi adıma maksimumu sahaya koymaya çalışıyorum. Takım olarak daha iyi noktaları gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin basketbol ve voleybol takımlarının maçlarını da takip etmesinin hatırlatılmasının ardından Nene, "Ben basketbolu seviyorum. Aslında tüm sporları seyretmeyi seviyorum. Takımımıza destek olmak için de oraya gidiyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe'nin branşlarını takip etmeyi seviyorum" sözlerini sarf etti.

'HER ZAMAN KONSANTRE KALMAYA ÇALIŞIYORUM'

Her zaman konsantre olduğunu ve işini iyi yapmak istediğine değinen Dorgeles Nene, "Ben her zaman konsantre kalmaya çalışan bir futbolcuyum. Hem bireysel hem kolektif anlamda konsantre şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. İşimi en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyorum" dedi.

'KENDİMİ SOL TARAFTA DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM'

Sol kanatta görev almayı daha çok sevdiğini ancak görev verilen her bölgede elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını aktaran Nene, "Kendimi sol tarafta daha konforlu ve rahat hissediyorum. Bu tabii ki hocamızın tercihi. Ben adapte olmaya çalışıyorum. Her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışıyorum. Her zaman katkı sağlamak niyetindeyim. Her pozisyonda yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum" sözlerini kullandı.

'AMACIMIZ 3 PUANI ALMAK'

Norveç'teki hava koşullarının hatırlatılması üzerine Nene, "Farklı iki hava koşulundan söz ediyoruz. Bizim adapte olmamız gerekiyor. Sadece biz soğukta oynamayacağız. Onlar da soğuk havada oynayacak. Amacımız 3 puanı almak. Bu anlamda takım olarak mücadele edeceğiz. Takımda eksikler var. Biz birlikte kalacağız. Oraya gittiğimizde en iyisini ortaya koyacağız" diyerek sözlerini noktaladı.