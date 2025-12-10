Gençlerbirliği, futbolcularına "borçsuz"

Başkan Çakmak, Anadolu Ajansı muhabirine açıklamasında, "Futbolcularımıza olan borçlarımız ödendi. Oldukça ihmal edilmiş bir mali tabloyla karşılaştık. Çok kısa sürede bürokratik meseleleri hallettikten sonra bugün oyuncularımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirdik. Bir anlamda eski Gençlerbirliği olduk." diye konuştu.

Gençlerbirliği Kulübü başkanı olarak futbolcuların alacaklarını ödeyerek üstüne düşeni yaptığını vurgulayan Arda Çakmak, "Şimdi sıra futbolcularda. Kasımpaşa maçında onlardan bir İstanbul zaferi daha bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevi için yapılan çalışmalara da değinen Çakmak, "Adım adım gidiyoruz. Teknik direktör meselesinde de hazırız. Hukuki meseleler var. Çözdüğümüzde hemen kamuoyuyla paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.