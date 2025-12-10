Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Manisa FK'da Lois Diony takımı sırtladı!
Giriş Tarihi: 10.12.2025 13:21

Manisa FK forması giyen Lois Diony son haftalarda gösterdiği performansla ön plana çıktı.

DHA
Trendyol 1. Lig'de evinde Vanspor'u geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup edip çıkışa geçen düşme potasındaki Manisa Futbol Kulübü'nün Fransız golcüsü Lois Diony attığı gollerle bu sezon takımını ayakta tutmaya çalıştı. Sezon başında Bandırmaspor'dan kadroya dahil edilen 32 yaşındaki forvet, Vanspor ağlarını iki kez havalandırıp 3 puanda başrol oynadı.

Penaltı golleriyle galibiyeti getiren Diony toplam gol sayısını 9'a çıkardı. Manisa FK formasıyla 16 müsabakaya çıkan ve bin 283 dakika süre alan Diony gol krallığında da iddialı konuma geldi. Diony bu sezon Ümraniyespor, Iğdır FK, Bandırmaspor (2), Erzurumspor, Sivasspor, Adana Demirspor ve Vanspor (2) maçlarını boş geçmedi.

