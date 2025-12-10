Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Sarıyer Kola ile sponsorluk için anlaştı!
Giriş Tarihi: 10.12.2025 14:57

Trabzonspor Kulübü, şort arkası sponsorluğu için Sarıyer Kola ile anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer anlaşmadan 23 milyon 500 bin lira gelir elde edileceğini açıkladı.

Trabzonspor, şort arkası sponsorluğu için Sarıyer Kola ile anlaştığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile Oğuz İçecek Gıda San. ve Tic. AŞ arasında içerisinde bulunduğumuz 2025-2026 sezonunda geçerli olmak üzere, 'SARIYER KOLA' markası ile profesyonel takımımızın şort arkası sponsorluğu konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Oğuz İçecek AŞ şort arkası reklamı ve diğer çeşitli reklam haklarını içeren sözleşme karşılığında şirketimize KDV dahil 23,5 milyon lira ödeme yapacaktır."

