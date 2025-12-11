1. Lig’de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre sezonun 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
14.30 Adana Demirspor-Boluspor: Yusuf Adnan Kendirciler
13 Aralık Cumartesi:
13.30 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi
13.30 Serikspor-Manisa FK: Hakan Ülker
16.00 Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK: Fatih Tokail
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor: Gürcan Hasova
14 Aralık Pazar:
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: Direnç Tonusluoğlu
13.30 Erzurumspor FK-Sipay Bodrum FK: Kadir Sağlam
16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Olcar
19.00 Atko Grup Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Berkay Erdemir
15 Aralık Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Atakaş Hatayspor: Burak Demirkıran