Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:20 Son Güncelleme: 11.12.2025 13:27

1. Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre sezonun 17. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

14.30 Adana Demirspor-Boluspor: Yusuf Adnan Kendirciler

13 Aralık Cumartesi:

13.30 SMS Grup Sarıyer-İstanbulspor: Ömer Tolga Güldibi

13.30 Serikspor-Manisa FK: Hakan Ülker

16.00 Özbelsan Sivasspor-Arca Çorum FK: Fatih Tokail

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bandırmaspor: Gürcan Hasova

14 Aralık Pazar:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Esenler Erokspor: Direnç Tonusluoğlu

13.30 Erzurumspor FK-Sipay Bodrum FK: Kadir Sağlam

16.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Olcar

19.00 Atko Grup Pendikspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Berkay Erdemir

15 Aralık Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Atakaş Hatayspor: Burak Demirkıran

