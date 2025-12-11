Galatasaray’da eksik oyunculara çare bulunamıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste alınan Gilloise ve Monaco mağlubiyetlerinin ardından ilk 24 şansını hala sürdüren Galatasaray'da gözler Atletico Madrid ile Rams Park'ta oynanacak maça çevrildi. Liverpool, Bodo-Glimt ve Ajax'ı deviren Cimbom, sakat oyuncular nedeniyle bu ivmesini kaybetti.

Son 2 ayda sakatlanan Singo, İlkay, Yunus, Osimhen, Lemina, Kaan, Berkan ve Jakobs takımını yalnız bırakan oyuncular oldular. Kulübede de eli zayıflayan sarı-kırmızılılar, Monaco ile oynanan maçta Uğurcan'ın da sakatlanması ve sonra Günay Güvenç'in oyuna dahil olduktan hemen sonra gelen gol durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

OLMAZSA OLMAZ LEMINA

Okan Buruk, kadrosundaki en önemli parçalardan biri olan Lemina'ya ise alternatif bulamadı. Savunmacıların yokluğunda Lemina'yı stoper mevkiinde dahi kullanan Buruk, Lemina'nın eksikliği elini en çok zorlayan etken olduğu görülüyor.