Bu sezon ülke puanına en çok katkıyı hangi takım yaptı? Liste belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un mücadele ettiği organizasyonlarda oynanan maçların ardından UEFA ülke puanına bu sezon en fazla katkı yapan takıma gözler çevrildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e, UEFA Konferans Ligi'nde ise Lausanne-Sport'a elenen Beşiktaş, UEFA ülke puanına bu sezon 2.500 puan katkı sağladı.
UEFA Konferans Ligi'nde Universiteta Craiova'ya elenen Başakşehir ise ülke puanına 3.500 puan katkı yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne vedasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe gösterdiği performansın ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye 9.500 puanlık katkı sağladı.
UEFA ülke puanı sıralamasında bu sezon Türkiye'de en fazla puan katkısı sağlayan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye 12.000 puanlık katkıda bulundu.