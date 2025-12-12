Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bu sezon ülke puanına en çok katkıyı hangi takım yaptı? Liste belli oldu
Giriş Tarihi: 12.12.2025 08:37

Bu sezon ülke puanına en çok katkıyı hangi takım yaptı? Liste belli oldu

Avrupa kupalarına sezon başında 5 takım gönderen Türkiye’den 3 takım lig aşamasında mücadelesini sürdürüyor. Temsilcilerimizin bu sezon ülke puanına yaptıkları katkılar belli oldu.

Bu sezon ülke puanına en çok katkıyı hangi takım yaptı? Liste belli oldu
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un mücadele ettiği organizasyonlarda oynanan maçların ardından UEFA ülke puanına bu sezon en fazla katkı yapan takıma gözler çevrildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e, UEFA Konferans Ligi'nde ise Lausanne-Sport'a elenen Beşiktaş, UEFA ülke puanına bu sezon 2.500 puan katkı sağladı.

UEFA Konferans Ligi'nde Universiteta Craiova'ya elenen Başakşehir ise ülke puanına 3.500 puan katkı yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nden elendikten sonra UEFA Konferans Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Samsunspor ise ülke puanına şu ana kadar 8.125 puan katkıda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne vedasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe gösterdiği performansın ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye 9.500 puanlık katkı sağladı.

UEFA ülke puanı sıralamasında bu sezon Türkiye'de en fazla puan katkısı sağlayan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye 12.000 puanlık katkıda bulundu.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu sezon ülke puanına en çok katkıyı hangi takım yaptı? Liste belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz