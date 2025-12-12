Dominik Livakovic geri dönüyor! Anlaşma çok yakın

Fenerbahçe'de Ederson transferi sonrası takımdan ayrılan ve LaLiga ekibi Girona ile anlaşma sağlayan Dominik Livakovic, İspanya temsilcisinde umduğunu bulamadı.
30 yaşındaki file bekçisi, LaLiga ekibi Girona'da hiçbir resmi müsabakada forma giymedi.
Dominik Livakovic'in forma şansı bulamaması nedeniyle Girona'dan ayrılık kararı aldığı öğrenilmişti.
Hırvat eldivenin eski kulübüne geri dönmeye hazırlandığı öne sürüldü.
Matteo Moretto'nun haberine göre; Dinamo Zagreb'in bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Dominik Livakovic'i transfer etmeye yakın olduğu kaydedildi.
Dominik Livakovic'in eski takımına transferinin kiralık formülle gerçekleşeceği aktarıldı.
Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Dominik Livakovic'in sözleşmesi 2028'de sona erecek. Hırvat eldivenin güncel piyasa değeri 6 milyon euro.