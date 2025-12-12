Fatih Tekke’nin Beşiktaş’a karşı en önemli kozu belli oldu!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da üst üste gelen galibiyetler sonrası zirve ile puan farkı azaldı ve şampiyonluk yarışına dahil olundu. Bordo-mavililerde gözler, Beşiktaş ile oynanacak müsabakaya çevrildi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin Beşiktaş maçındaki en büyük kozu belli oldu.

Karadeniz ekibinin son haftalardaki en etkili ismi olan Ernest Muçi'nin eski takımını gözüne kestirdiği kaydedildi.

24 yaşındaki on numaranın beğenilmeyip gönderdiği Beşiktaş'a karşı motivasyonunu üst seviyeye çıkardığı öğrenildi. Paul Onuachu'nun cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması sonrası Trabzonspor'un dev maçtaki en etkili silahının Ernest Muçi olması bekleniyor.

Ernest Muçi'nin de son haftalardaki yükselen grafiğini Beşiktaş'a karşı devam ettirmek istediği öğrenildi.

24 yaşındaki on numara, Trabzonspor'da forma giydiği son 3 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.