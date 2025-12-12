Göztepe’de Anthony Dennis kariyer sezonunu yaşıyor!

Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, bu sezon attığı 3 golle profesyonel kariyerinin en golcü dönemini yaşıyor.

Göztepe'de Anthony Dennis rüzgarı esmeye devam ediyor. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken başarılı orta saha oyuncusu, mücadeleci yapısının yanı sıra gol katkısıyla da öne çıkıyor. 2025-2026 sezonunda şu ana kadar 14 maça çıkan Dennis, 3 kez rakip fileleri sarsarak profesyonel futbol kariyerinin en golcü dönemine ulaştı. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 37 karşılaşmada skor üretemeyip 2 asist yapan 21 yaşındaki oyuncu, 2023-24 sezonunda ise 1. Lig'de 2, U19 takımında da 2 gol kaydetmişti.



Göztepe'nin scouting ekibi tarafından 2022-2023 sezonunda U19 takımına transfer edilen Anthony Dennis, ilk yarıyı genç takımla geçirirken, daha sonra Teknik Direktör Stanimir Stoilov tarafından A takımın devre arası kampına davet edildi. Kampta performansıyla teknik heyetin beğenisini kazanan genç orta saha, kısa sürede A takım kadrosunda yer buldu. Antrenmanlardaki hırsı ve isteğiyle dikkat çeken Dennis, 2023-2024 sezonunda Çorum FK deplasmanında sakatlanan Doğan Erdoğan'ın yerine 19. dakikada oyuna girerek ilk profesyonel maçına çıktı. Sahadaki başarılı performansının ardından ise takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.



Göztepe'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Anthony Dennis'in birçok Avrupa kulübünün transfer listesine girdiği öğrenildi. Nijeryalı orta saha için bazı kulüplerin Göztepe'nin kapısını çaldığı ve oyuncunun durumunu sorduğu ifade edilirken, sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki futbolcuyu kolay kolay bırakmak istemediği belirtildi.



Geçen yaz transfer döneminde Dennis'e Stuttgart, Leeds United ve Anderlecht'in ilgi gösterdiği, hatta Belçika ekibinin 3.3 milyon Euro'luk teklif sunduğu biliniyor.