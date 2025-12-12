Kocaelispor’da hedef Türkiye Kupası’nda şampiyonluk!

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Ziraat Türkiye Kupası'nı 3. kez müzelerine götürmek istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu'nda mücadele edecek yeşil-siyahlı ekibin kulüp başkanı Durul, Kocaelispor'un büyük bir camia olduğunu, müzelerinde 2 Türkiye Kupası bulunduğunu belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların havasının ve psikolojisinin farklı olduğuna değinen Durul, bu müsabakalarda takımların sahaya, süre almayan oyuncularını da sürebildiğini anlattı.

Durul, teknik direktör Selçuk İnan'ın maçın önemine göre oyuncuları riske etmeden kadro kuracağını aktararak, "Grupta güçlü takımlar var. Her maçı kazanmak için çıkacağız. İnşallah gruptan çıkarak, çeyrek final, yarı final ve finale kadar gitme hedefimiz var. İnşallah bunu bu sene başaracağız." dedi.

Önlerinde 2 hedef bulunduğunu dile getiren Durul, "Lige başlarken 'Avrupa kupasını hedefliyoruz' demiştik. Burada da Türkiye Kupası önümüzde duruyor. Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz. Kupayı 3. kez kazanmak için de var gücümüzle çalışacağız. Aynı zamanda ilk 5 içinde yer almak için de çabalayacağız." diye konuştu.

Oluşturdukları güçlü kadroyla ilk 5 içinde yer almayı öngördüklerini belirten Durul, teknik ekip, futbolcular, taraftar ve oynanan futbola bakıldığında bu hedeflerin ütopik olmadığına dikkati çekti.

Durul, ligin ilk devresinin tamamlanmasına 2 maç kaldığını anımsatarak, teknik direktör İnan'ın talebi doğrultusunda transfer çalışması yapacaklarını bildirdi.

Transfer konusunu İnan'la henüz netleştirmediklerini ancak çalışma yaptıklarını belirten Durul, "Ligin ilk yarısı bittiğinde bu konuyu değerlendireceğiz. Deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sahamızda Hesap.com Antalyaspor'la karşılaşacağız. 2 maçı da kazanıp ilk devreyi 25 puanla bitirmek istiyoruz. Ligin ikinci devresinde 17 maç var, gönül ister ki hepsini kazanalım ama en az hasarla bu süreci atlatıp Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolda bahis soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Durul, Kocaelispor'un ve futbolcularının soruşturmada adının geçmediğinin altını çizdi.

Kocaelispor'un değerlerini güçlendirerek yola devam ettiklerini, futbolculara kulübün duruşunu, mazisini, hedeflerini doğru şekilde anlattıklarını vurgulayan Durul, Kocaelispor'un bu konunun dışında kalmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Durul, etik ve fair play ile özdeşleşen futbolun topluma ilham olması ve bünyesindeki birtakım toksik unsurların düzeltilmesi gerektiğine işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bununla alakalı yaptırımlar mutlaka olacaktır. Kulüpler için saygınlığını yitirici, itibarını zedeleyici, Türk sporuna zarar verici davranışlar... Kocaelispor olarak yeni transferlerde bahis ve dijital oyunların futbol ailesi içinde olmayacağına ilişkin maddeleri mutlaka sözleşmelerimizde belirteceğiz. Hukukçularımızla bunu oluşturuyoruz. Öyle bir sorumluluk almayacağız. Sorumluluğu futbolcuya, bütün yaptırımları da yine onu yapan kişiye, sorumlu kişilerin üstlenmesi koşulunu sözleşme maddesine ekleyeceğiz."