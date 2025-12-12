Metin Diyadin, Kasımpaşa - Gençlerbirliği maçında

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in takımdan ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü buldu. Başkent ekibi, Metin Diyadin ile prensip anlaşmasına vardı.

Diyadin, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile İstanbul'da oynadıkları müsabakayı da yerinden takip etti. Metin Diyadin, karşılaşmada Gençlerbirliği'nin yedek kulübesinin arkasındaki bölümden maçı izledi.

Ankara temsilcisinin, 57 yaşındaki teknik direktör ile resmi anlaşmayı yakında zamanda açıklaması bekleniyor. Metin Diyadin daha önceki dönemlerde de Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.

