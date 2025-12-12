TFF, Yeni Malatyaspor’u hükmen mağlup saydı! Maça 7 oyuncu ile çıkmışlardı

TFF, 2. Lig Kırmızı Grup 14. haftasında Yeni Malatyaspor-Isparta 32 Spor karşılaşmasında ev sahibi takım Yeni Malatyaspor'un eksik oyuncu ile çıkması nedeniyle hükmen mağlup saydı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 11 Aralık tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıkladı. Buna göre TFF 2.Lig 14. Hafta müsabakalarında Yeni Malatyaspor-Isparta 32 Spor maçına 7 oyuncu ile çıkan Yeni Malatyaspor, hükmen 3-0 mağlup sayıldı.



Malatya temsilcisi, TFF'nin başlattığı bahis soruşması kapsamında 7 oyuncusunun hak mahrumiyeti cezası alması ve sakat oyuncularının fazlalığı nedeniyle 6 Aralık'ta sahaya 7 oyuncu ile çıkmıştı.



TFF'nin bu kararıyla birlikte Isparta 32 Spor 'un hanesine 3 puan yazıldı.