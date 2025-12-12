Trabzon-Beşiktaş maçına Şansalan

Süperlig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu. Pazar günü oynanacak olan Trabzonpor- Beşiktaş maçına Ali Şansalan atandı. Fırtına, bu sezon Şansalan'ın yönettiği iki maçtan birini kazanırken diğerinde berabere kaldı. Beşiktaş ise Şansalan'la çıktığı tek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Deneyimli hakem, geçen sezon Trabzon'un evinde Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçta Edin Visca'ya 13. dakikada kırmızı kart göstermişti.

TÜRKMEN'E GÖREV YOK!

Bu arada geçen hafta oynanan Galatasaray- Samsunspor maçının tartışmalı hakemi Mehmet Türkmen'e 16. haftada görev verilmedi. Bu karar, karşılaşma sonrası oluşan yoğun eleştirilerin ardından dikkat çekici bir adım olarak değerlendirildi.



HAFTANIN HAKEMLERİ

BUGÜN

20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

YARIN

14.30 Çaykur Rizespor-Eyüpspor: Yiğit Arslan

17.00 Kayserispor-Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz

PAZAR

14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın

17.00 F. Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

20.00 Samsunspor-Başakşehir: Oğuzhan Aksu

PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe-Konyaspor: Ozan Ergün