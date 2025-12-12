Trabzon-Beşiktaş maçına Şansalan

Süperlig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu. Pazar günü oynanacak olan Trabzonpor- Beşiktaş maçına Ali Şansalan atandı. Fırtına, bu sezon Şansalan'ın yönettiği iki maçtan birini kazanırken diğerinde berabere kaldı. Beşiktaş ise Şansalan'la çıktığı tek karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Deneyimli hakem, geçen sezon Trabzon'un evinde Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldığı maçta Edin Visca'ya 13. dakikada kırmızı kart göstermişti.
TÜRKMEN'E GÖREV YOK!
Bu arada geçen hafta oynanan Galatasaray- Samsunspor maçının tartışmalı hakemi Mehmet Türkmen'e 16. haftada görev verilmedi. Bu karar, karşılaşma sonrası oluşan yoğun eleştirilerin ardından dikkat çekici bir adım olarak değerlendirildi.
HAFTANIN HAKEMLERİ
BUGÜN
20.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
YARIN
14.30 Çaykur Rizespor-Eyüpspor: Yiğit Arslan
17.00 Kayserispor-Alanyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Antalyaspor-Galatasaray: Ali Yılmaz
PAZAR
14.30 Gaziantep FK-Göztepe: Cihan Aydın
17.00 F. Karagümrük-Kocaelispor: Çağdaş Altay
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
20.00 Samsunspor-Başakşehir: Oğuzhan Aksu
PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe-Konyaspor: Ozan Ergün