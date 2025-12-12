Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan’dan transfer mesajı! Edin Visca kararını açıkladı

Bazı oyunculara teklifler geldiğini belirten Ertuğrul Doğan, "Dört oyuncumuza önemli teklifler var. Şimdi mi olur sezon sonu mu olur göreceğiz. Aklımızda kadroyu bozmak gibi bir düşünce yok. Trabzonspor'un çıkarları gerektiriyorsa yönetim onu yapmak durumundadır. Aklımızda kadroyu bozmak yok, ciddi bir oyuncu havuzumuz var. Her pozisyonla ilgili beş oyuncu masadadır. Taraftarımız eskisi gibi düşünmesin; karar verdiysek muhakkak bir B planı hazırdır. B planı olmadan işi bozmayız" açıklamasını yaptı.

Ernest Muçi'nin geleceğine dair soruya Ertuğrul Doğan, "Muçi, daha önce söylediğim gibi, bizim izleme ekibimizin tespit ettiği ama maliyetinden dolayı alamadığımız bir oyuncu. Biz daha düşük teklif yapmıştık. Fatih Tekke'nin de bu konuda talebi ve ısrarı vardı, kiralık olarak aldık. Sezon sonu itibarıyla teknik kadro "alalım" derse alırız, aksi halde iş yapmayız. Sonuçta bunları onlara soracağız. Rakamlar zaten ortada. Trabzonspor'un ödediği rakamlar… Teknik kadro 'gerekli' derse alırız" cevabını verdi.

Edin Visca'nın sözleşmesinin dondurulacağını belirten Ertuğrul Doğan, "Visca çok önemli, çok sevdiğimiz bir oyuncu. Değerli bir arkadaşımız, Türk futbolu için de öyle. İnsan olarak da çok değerli, sakatlığına gerçekten çok üzüldük. Şu an itibarıyla sezonu kapattığı için kontratını donduracağız. Hocamızın bilgisi dahilinde, kimi diyorsa oraya ekleme yapacağız. Raporunu verdiği zaman devam edeceğiz" dedi.