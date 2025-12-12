Trabzonspor’dan Paul Onuachu’nun vatandaşına kanca!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Orta saha kurgusuna takviye yapmayı planlayan bordo-mavililer için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor'un Championship ekibi Southampton'da forma giyen Joe Aribo ile ilgilendiği belirtildi.

İngiliz basınından Daily Record'un haberine göre; 29 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın ara transfer döneminde Southampton'dan ayrılmaya hazırlandığı aktarıldı.

Joe Aribo transferi için aday kulüpler arasında Trabzonspor'un da yer aldığı kaydedildi. Nijeryalı futbolcunun oyunu iki yönlü oynamasının en önemli artısı olduğu belirtildi.

Joe Aribo, bu sezon Southampton'da 7 maça çıktı ve 111 dakika sahada kaldı. Southampton ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı orta sahanın güncel piyasa değeri 4 milyon euro.