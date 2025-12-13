Premier Lig’de Liverpool ve Chelsea, ikişer golle galibiyete uzandı

Ligde iki haftadır kazanamayan Liverpool, Fransız oyuncusu Hugo Ekitike'nin 1 ve 60. dakikalarda attığı gollerle üç puana uzandı.

Üç maç üste üste yedek kalmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle kadro dışı bırakılan Mısırlı yıldız Muhammed Salah, yedek başladığı Brighton Hove Albion karşısında 26. dakikada sakatlanan Joe Gomez'in yerine oyuna girdi.

Konuk takımda forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu da 90 dakika sahada kaldı.

Günün diğer mücadelesinde ise Chelsea, sahasında ağırladığı Everton'ı 21. dakikada Cole Palmer ve 45. dakikada Malo Gusto'nun golleriyle 2-0 yenerek ligde üç maç sonra kazandı.