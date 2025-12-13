Samsunspor ligde Başakşehir’i ağırlayacak!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Başakşehir ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Ligde 15 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, haftaya 6. sırada girdi.
Son oynadığı lig maçında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 yenilen Karadeniz temsilcisi, RAMS Başakşehir'i yenerek yeniden yükselişe geçmek istiyor.
Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Afonso Sousa ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.