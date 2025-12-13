Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’da dev kayıp Paul Onuachu!
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor’un yıldızı Paul Onuachu, cezası ve Afrika Uluslar Kupası’na davet edilmesi nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalacak.

Trabzonspor'un golcüsü Onuachu, Nijerya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası için açıkladığı kadroya dahil edildi.

Cezalı olduğu için Beşiktaş maçında forma giyemeyecek olan 2.01'lik dev forvet, 15 Aralık'ta ülkesine gidecek.

Deneyimli oyuncu; 22 Aralık'taki Gençlerbirliği deplasmanında, 5 Ocak'ta Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa yarı finalinde kesin olarak görev yapamayacak.

Onuachu'nun, Trabzonspor'a dönüş tarihi ise Nijerya'nın turnuvadaki performansına göre şekillenecek. Fırtına'da ayrıca Oulai de Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek.

