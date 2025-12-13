Trabzonspor’dan iç sahada müthiş performans!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de bu sezon taraftarı önünde oynadığı maçlarda güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, evinde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Bu performansıyla Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte sahasında mağlup olmayan üç takımdan biri oldu.



Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, taraftarı önünde çıkışını sürdürmek istiyor. Karadeniz temsilcisi, ligde geride kalan 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 34 puanla lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.



Trendyol Süper Lig'de bu sezon iç sahada etkileyici bir grafik ortaya koyan Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda istikrarını sürdürdü. Bordo-mavililer, ligdeki iç saha tablosunda 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alarak namağlup yoluna devam etti. Bu süreçte rakip filelere 14 gol gönderen Trabzonspor, kalesinde ise yalnızca 4 gol gördü. Bordo-mavililer evinde 18 puan toplayarak iç saha performansında ligin zirvesine oynayan takımlar arasında yer aldı.



Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte bu sezon kendi sahasında yenilgi almayan 3 takımdan biri olmayı başardı. Bordo-mavililer, iç sahadaki bu başarılı serisini Beşiktaş karşısında da sürdürerek zirve yarışındaki iddiasını korumayı hedefliyor.



Zirve hesaplarını sürdüren Trabzonspor, hafta sonunda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasına büyük önem veriyor. Bordo-mavililer, ligdeki 10 maçlık yenilmezlik serisini 11'e çıkarmayı hedeflerken, bu sezon iç sahada da kayıp yaşamadı. Taraftarı önünde kazanarak devam etmeyi hedefleyen bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde de ilk büyük maçını kazanmak istiyor.