Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanyaspor'da Trabzonspor maçı mesaisi başladı!
Giriş Tarihi: 14.12.2025 13:38

Alanyaspor'da Trabzonspor maçı mesaisi başladı!

Türkiye Kupası grup aşamasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da hazırlıklara start verildi.

AA
Alanyaspor’da Trabzonspor maçı mesaisi başladı!
  • ABONE OL

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında 17 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı ilk hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda, Zecorner Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Karşılaşmada görev almayan futbolcular ise pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor'da Trabzonspor maçı mesaisi başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz