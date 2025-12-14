Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nuri Şahin: "Hak etiğimiz bir galibiyet aldık"
Giriş Tarihi: 15.12.2025 00:19

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Samsunspor karşısında iyi oynayarak hak etikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, karşılaşmayı değerlendirdi. Çok kritik bir galibiyet aldıklarının altını çizen Şahin, "Deplasmanda 2-0 gibi değerli bir skorla buradan ayrılıyoruz. Bu bizim için bir geçiş adımıydı. O nedenle bu maçı kazanmak önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Herkes çok emek veriyordu, karşılığını aldığımız bir maç oldu. Zor bir maç oynadık. Samsunspor çok kaliteli bir kadroya sahip. Zor geçen bir maçta hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İkili mücadeleler ve birçok yerde üstündük. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

