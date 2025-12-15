Göztepe Avrupa yolunda tam gaz

Gaziantep'ten 3 puanla dönen sarı-kırmızılılar üst sıralardaki rakipleri Trabzonspor, Beşiktaş ve Samsunspor'un puanlar kaybettiği haftayı oldukça karlı kapadı. Trabzonspor ve Beşiktaş derbide 3-3 berabere kalırken, Samsunspor ise evinde Başakşehir'e 2-0 yenildi. Bu sonuçlarla Göztepe 4'üncü sıradaki yerini koruyup Beşiktaş'a 3, Samsunspor'a da 4 puan fark attı.

Devrenin son haftasında pazar günü evinde Samsunspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar 2025 yılını ilk 5'te bitirmeyi de garantiledi. Göztepe deplasmanlarda ise adeta fırtına gibi esti. Geçen sezon çok zorlandığı dış sahada bu sene adeta korkulu rüya olan Göz-Göz, son 3 maçını kazandı. Kasımpaşa'yı 2-0, Antalyaspor'u 2-1 son olarak da Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorlarla geçen Göztepe deplasmanlarda 17 puan topladı. Galatasaray'ın ardından en iyi dış saha performansı gösteren takım olan Göztepe 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

JANDERSON SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Göztepe'ye Gaziantep'te 3 puanı getiren golü atan Janderson haftalar sonra sevinç yaşadı. Son olarak ligin 3'üncü haftasında İstanbul'da Fatih Karagümrük'e gol atıp asist yapan Brezilyalı oyuncu aylar sonra takımına gol katkısı verdi. Önce 38'inci dakikada ağları sarsan 26 yaşındaki oyuncunun golü VAR'dan gelen tavsiye üzerine iptal edildi. Sevinci kısa süren Janderson, Tunuslu sol kanat Cherni'nin kullandığı kornerde topu ağlara gönderdi. Büyük sevinç yaşayan Janderson üzerindeki baskıyı da atmış oldu. Janderson maçta gördüğü sarı kartla Samsunspor sınavı öncesi cezalı duruma düştü.

STOILOV: ÖNEMLİ OLAN KAZANMAK

Teknik direktör Stanimir Stoilov, çok zor bir maçtan önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. İlk 70 dakika iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Bulgar teknik adam, "İstediklerimizi ve çalıştıklarımızı sahaya yansıtmaya çalıştık ve yansıttık. Rakibe bu bölümde neredeyse fırsat vermedik. Yakaladığımız önemli fırsatlar vardı. Rakibimiz penaltı kaçırdı. Öne geçtikten sonra yakaladığımız fırsatlar oldu. İkinci golü bulup maçı daha erken bitirebilirdik. Son 15 dakikada özellikle rakibimiz çok fazla fırsat yakaladı. Futbolda önemli olan 3 puanı almak. Bizim için en önemli hedeflerimizden biri ligin ilk yarısında en yüksek puanı toplayabilmek" dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI GELDİ

Yeni yılda kadrolarına takviyeler yapacaklarını ifade eden Stanimir Stoilov sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Daha önce de belirttiğim gibi önde minimum 3 transfere ihtiyacımız var. Bu bölgede rekabeti artırmamız gerekiyor. Daha üretken oyunculara ihtiyacımız var. Bununla ilgili de önemli düşüncelerimiz var ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle santrfor pozisyonunda umarım en iyi oyuncuyu alırız. Kendimizi geliştirmemiz ve rekabeti artırmamız gerekiyor"

FOTOĞRAFLI