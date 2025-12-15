Tahkim’den Abdullah Kavukcu’nun cezasına indirim

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun cezasını indirdi.

Abdullah Kavukcu'ya verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezası 15 güne, 3 milyon TL'lik para cezası ise 2 milyon TL'ye indirildi.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"Galatasaray A.Ş.'nin İdarecisi Abdullah Kavukcu'nun PFDK'nın 11.12.2025 tarih ve E.2025-2026/2021 - K.2025-2026/1885 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin İdarecisi Abdullah Kavukcu'nun 04.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 3.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle,

- Galatasaray A.Ş.'nin İdarecisi Abdullah Kavukcu'nun 04.12.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan açıklamalarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle alt sınırdan ayrılmayı gerektiren bir hal olmadığı kanaatiyle, FDT'nin 38/1-a ve 25/2. maddeleri uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.000.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir."