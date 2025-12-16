50 milyon euroluk yıldız Türk kulüplerine yazıldı!

Giriş Tarihi: 16.12.2025 21:39

Manchester United forması giyen Manuel Ugarte’ye Türkiye’den kulüplerin ilgi duyduğu belirtildi.

Manchester United'ın 50 milyon euroya transfer ettiği Manuel Ugarte için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. Daily Mail'de yer alan habere göre; İngiliz ekibi, Uruguaylı oyuncuyu kadroda düşünmüyor.

İngiliz ekibi, oyuncu için ödenen bonservis bedelinin yeterli bir kısmını geri kazanabilmesi halinde zararına da olsa oyuncuyla yollarını ayıracak. MANU, başarılı orta saha için PSG'ye 50 milyon euro ödemişti.

Bu sezon 11 maça çıkan ve gol-asist katkısı yapamayan Ugarte, 359 dakika süre alabildi.

