Beşiktaş ilgileniyordu! Marc-Andre ter Stegen transfer kararını verdi

LaLiga devi Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Marc-Andre ter Stegen için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın da ilgilendiği tecrübeli kalecinin geleceğine dair kararını verdiği aktarıldı.
Sport'un haberine göre; Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in Marc-Andre ter Stegen'i takımda düşünmediği kaydedildi.
Alman file bekçisi için Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın harekete geçtiği aktarıldı.
Marc-Andre ter Stegen'in Beşiktaş'tan gelen transfer teklifini kabul etmediği belirtildi. Tecrübeli eldivenin, Ajax ve Bologna'dan gelen teklifleri de finansal olarak yeterli bulmadığı vurgulandı.