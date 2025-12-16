Beşiktaş ilgileniyordu! Marc-Andre ter Stegen transfer kararını verdi
Giriş Tarihi: 16.12.2025 18:46

Barcelona forması giyen Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen’ın geleceğine dair kararının belli olduğu iddia edildi.

  • ABONE OL

LaLiga devi Barcelona'da forma şansı bulmakta zorlanan Marc-Andre ter Stegen için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın da ilgilendiği tecrübeli kalecinin geleceğine dair kararını verdiği aktarıldı.

Sport'un haberine göre; Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in Marc-Andre ter Stegen'i takımda düşünmediği kaydedildi.

Alman file bekçisi için Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın harekete geçtiği aktarıldı.

Marc-Andre ter Stegen'in Beşiktaş'tan gelen transfer teklifini kabul etmediği belirtildi. Tecrübeli eldivenin, Ajax ve Bologna'dan gelen teklifleri de finansal olarak yeterli bulmadığı vurgulandı.

33 yaşındaki file bekçisinin, sözleşmesi bitene kadar Barcelona'dan ayrılmak istemediği aktarıldı.

Barcelona'da bu sezon forma şansı bulamayan Marc-Andre ter Stegen'in sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz