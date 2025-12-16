Dortmund’da sürpriz kriz! Sevgilisi için ayrılık kararı aldı

Bundesliga devi Dortmund'un sürpriz bir krizle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Bild'de yer alan habere göre; Alman yıldızın kız arkadaşının büyük bir Avrupa şehrinde yaşamak istediği ve Adeyemi'nin de bu yüzden ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Dortmund, 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunuyordu. Futbolcunun bu tavrının ardından sözleşme görüşmelerinin tıkandığı aktarıldı.

Adeyemi'nin Alman deviyle mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Bu sezon 26 maçta forma giyen hücumcu, 6 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.