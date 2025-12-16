Kylian Mbappe, PSG’ye açtığı davayı kazandı! Dev tazminat kararı

Paris İş Mahkemesi, Paris Saint Germain'in Kylian Mbappe'ye yaklaşık 60 milyon euro tazminat ödemesinde karar kıldı.

NE OLMUŞTU?

26 yaşındaki Fransız futbolcu, sözleşmesinin haksız feshi ve imza primleri başta olmak üzere Paris Saint Germain'e toplam 260 milyon euroluk tazminat davası açmıştı. Paris Saint Germain ise eski futbolcusundan yaklaşık 440 milyon euro talep etmişti.