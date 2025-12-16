Kylian Mbappe, PSG’ye açtığı davayı kazandı! Dev tazminat kararı

LaLiga devi Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint Germain ile mahkemelik olmuştu. Yıldız futbolcunun, eski kulübüne açtığı dava sonrası dev bir tazminat kazandığı belirtildi.
Paris İş Mahkemesi'nin ücret anlaşmazlığı nedeniyle açılan davada Kylian Mbappe'yi haklı bulduğu öğrenildi. Ligue 1 ekibinin, Kylian Mbappe'ye ödemeye mahkum olduğu tazminat dudak uçuklattı.
Paris İş Mahkemesi, Paris Saint Germain'in Kylian Mbappe'ye yaklaşık 60 milyon euro tazminat ödemesinde karar kıldı.
NE OLMUŞTU?
26 yaşındaki Fransız futbolcu, sözleşmesinin haksız feshi ve imza primleri başta olmak üzere Paris Saint Germain'e toplam 260 milyon euroluk tazminat davası açmıştı. Paris Saint Germain ise eski futbolcusundan yaklaşık 440 milyon euro talep etmişti.