Raphinha'nın eşinden FIFA'ya tepki! “Basketbolcu mu sandınız!”

Giriş Tarihi: 16.12.2025 22:02

Barcelona ile geçen sezon etkili bir performans sergileyen Raphinha, FIFA’nın belirlediği “Yılın En İyi İlk 11’i” arasında yer almadı. Brezilyalı oyuncunun eşi, bu karara tepki gösterdi.

FIFA yılın 11'ini belirledi. Raphinha, Haaland ve Mbappe gibi yıldızlar belirlenen kadroda yer almadı. Brezilyalı oyuncu Raphinha'nın eşi Natalia Rodrigues, FIFA'ya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rodrigues "Bu sezon 64 maçta 62 gol katkısı performansı sergileyen Raphinha neden FIFA Yılın 11'inde yok? Yoksa basketbolcu mu zannettiniz? Bu adaletsizlik!" ifadelerini kullandı.

Raphinha'nın yer almadığı FIFA Yılın İlk 11'i şu şekilde: Donnarumma, Hakimi, Willian Pacho, Virgil van Dijk, Nuno Mendes, Cole Palmer, Bellingham, Vitinha, Pedri, Lamine Yamal, Ousmane Dembele.

