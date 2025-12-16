Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR kayıtları yayınlandı! İşte kırmızı kart kararındaki konuşmalar

Giriş Tarihi: 16.12.2025 19:57 Son Güncelleme: 16.12.2025 21:49

Süper Lig’de 16. hafta maçlarının VAR kayıtları yayınlandı. Trabzonspor - Beşiktaş maçındaki kırmızı kart ile Fenerbahçe maçındaki penaltı kararındaki konuşmalar ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 16. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonlardaki hakem konuşmalarını kamuoyu ile paylaştı.

Yayınlanan VAR kayıtları arasında Trabzonspor - Beşiktaş ile Fenerbahçe - Konyaspor maçları da yer aldı. İşte haftanın VAR kayıtları…

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ KIRMIZI KART KARARI

VAR: "Ali hocam, potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum."

Ali Şansalan: "Basma varmış tendona onun için."

VAR: "Bu temas anı."

Ali Şansalan: "Evet. Normal hızda oynat bana. Yoğunluğu görmek istiyorum."

VAR: "Normal hızda oynatır mısın?"

Ali Şansalan: "Tamam, bir daha oynat."

FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇINDAKİ PENALTI KARARI

VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.

VAR: 2 açı göstereceğim. Temas anı ve topla önce hücum oyuncusunun oynadığını.

Ozan Ergün: Tamam geldim.

Ozan Ergün: Temas anı tamamdır.

VAR: 2. açıdan hücum oyuncusunun topla oynadığını gösteriyorum.

Ozan Ergün: Okey, tamam. Penaltı veriyorum. Kart vermiyorum.

VAR: Doğrudur hocam.

