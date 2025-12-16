Trabzonspor - Beşiktaş maçının VAR kayıtları yayınlandı! İşte kırmızı kart kararındaki konuşmalar

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 16. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonlardaki hakem konuşmalarını kamuoyu ile paylaştı.
Yayınlanan VAR kayıtları arasında Trabzonspor - Beşiktaş ile Fenerbahçe - Konyaspor maçları da yer aldı. İşte haftanın VAR kayıtları…
TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ KIRMIZI KART KARARI
VAR: "Ali hocam, potansiyel kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum."
Ali Şansalan: "Basma varmış tendona onun için."
VAR: "Bu temas anı."
FENERBAHÇE – KONYASPOR MAÇINDAKİ PENALTI KARARI
VAR: Potansiyel penaltı için inceleme öneriyorum.
VAR: 2 açı göstereceğim. Temas anı ve topla önce hücum oyuncusunun oynadığını.
Ozan Ergün: Tamam geldim.
Ozan Ergün: Temas anı tamamdır.