Trabzonspor’a iki yıldız isimden kötü haber!

Bordo-mavililerin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcularımız Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımızın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda; Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmış olup tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

26 yaşındaki Folcarelli bu sezon 15 maçta 3 asist kaydederken, Mustafa Eskihellaç, 16 karşılaşmada 4 gol pası verdi.