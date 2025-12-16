Xabi Alonso: "Mayıs ayı çok farklı olacak”

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Copa del Rey'de oynayacakları Talavera maçı öncesi konuştu.
Alonso, turnuvanın özel olduğunu vurgulayarak, "Copa del Rey'in her zaman özel bir turnuva olduğunu biliyoruz. Talavera gibi takımlarla karşılaşma şansı veriyor, ama aynı zamanda büyük sürprizlerin yaşandığı bir turnuva. Her zaman olduğu gibi aynı saygı ve hazırlıkla gidiyoruz. Hazırız. Bu, mental olarak hazırlanmanız gereken bir maç çünkü durumlar farklı. Sürpriz istemiyoruz. Güvenilir olmak istiyoruz. Yarın rekabetçi bir kadro sahaya çıkarıp bir üst tura geçmek istiyoruz.
"GİDİLECEK YOL VAR"
Haziran ayında gelen Xabi ile şimdi aynı Xabi değil. Özünde evet, ama birçok şey öğrendim, bazı yönlerimi ayarlamak zorunda kaldım ve gelişim devam ediyor. Bu normal, gelişiyoruz. Ve önemli olan bunun daha iyiye doğru olması. Daha gidilecek yol var.
"MAYIS AYI FARKLI OLACAK"
Yönetim ile aram gayet iyi, sorun yok. Mart ayı, bu aydan daha iyi olacak. Mayıs ayı ise bütün aylardan daha iyi olacak. Kulübün ve başkanın tutumunu paylaşıyoruz. Futbolun iyiliği için, ne olduğunu bilmek en önemli şey.
"RODRYGO'NUN GOLLERİ ÖNEMLİ"
Rodrygo? Sorduğunuz için çok memnunum çünkü Rodry harika bir haber oldu. Sadece golleri için değil, dördüncü orta saha veya üçüncü forvet olarak oynadığı rol için de. Kalitesi nedeniyle konumu biraz belirlemek zor olsa da, bize defansif denge sağlıyor ve golleri eklenince… Golleri çok önemliydi."