15 milyon euro veren Rafa’yı alır

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, başta Rafa Silva olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldızın durumunun belirsizliğini koruduğunu belirten Adalı, "Oynamak isterse oynar. 15 milyon Euro bekliyoruz. Veren alır. Öyle 3-5 milyon Euro'ya olmaz. Oyuncuya bir imza parası verildi. Bu bedel karşılanmalı. En son asbaşkan Murat Kılıç ile konuştu. 'Sonra görüşelim' dediler. Rafa Silva, tekrar görüşmek istemedi. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı" ifadelerini kullandı.

MUÇİ İÇİN ŞARTLAR BELLİ (8.5 MİLYON EURO)

Adalı'dan diğer satırbaşları şöyle:

150 hakemin devreden çıktığı bir yerde siz geri kalanlarla hepsini yapmaya kalkarsanız, maalesef hatalar oluyor. Bu hataların engellenmesi için yabancı VAR hakem şart.

Muçi'nin satın alma şartları sözleşmede yazılı. Şartlar gerçekleşirse Trabzon'a transferi de gerçekleşir.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere sözünün geçtiğine inanmıyorum. Her maça gerekirse hakem getirteceğim.

Geçen sezondan bu yana üç camianın sinir uçları ile oynayan bir MHK var. Açın bakın Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var.

HADJAM OLMAZSA BLANCO YA DA PİTON

Beşiktaş, Young Boys'un sol beki Jaouen Hadjam'ı renklerine bağlamak istiyor. İsviçre kulübünün istediği 8 milyon Euro'yu aşağıya çekmeye uğraşan Kartal, alternatifleri Arjantin'den belirledi. Boca Juniors forması giyen Lautaro Blanco'nun fiyatını soran Beşiktaş, ilk etapta yüksek bir maliyetle karşılaştı. Kartal'ın bir diğer alternatifi de Vasco de Gama'dan Lucas Piton