Gençlik ateşi

Fenerbahçe, U19 takımında forma giyen 2008 doğumlu futbolcular Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı. Futbol Direktörü Devin Özek, "A Takımımıza futbolcu kazandırmakta mahir olan altyapımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu imzaların herkes için hayırlı olmasını dilerim" dedi. Defans mevkiinde oynayan Kamil Efe "Taraftarlarımızın önünde oynayacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı. Kaleci Kuzey ise "Forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendireceğim" diye konuştu.