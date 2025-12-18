Giannis Papanikolaou: Rakibimiz iyi veya kötü durumda da olsa Beşiktaş!

Rizespor'un orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou geçen sezon bir sakatlık yaşadığına değinerek, "Bu sakatlık beni uzun süre sahalardan alıkoymuştu. Ama şu anda iyi hissediyorum. Tabii ki her zaman gelişime yer vardır. Genel olarak performansımın olumlu yönde olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman takıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve tam bir takım oyuncusuyum." dedi.

Papanikolaou, iç sahada çok fazla maç kazanmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçmişte bunu başaramadık. Rize'de, bizim aslında bir kale kurmamız lazım. Rize'yi bizim kalemiz haline getirmemiz gerekiyor. Geçmişte bunu başaramadık. Fakat şu anda bir momentum yakalamış durumdayız. Takımımız iyi gidiyor. Bunu hem sonuçlarla hem de oynadığımız futbolla gösterdiğimizi düşünüyorum. Yeni hocamızla şu anda çok fazla vakit geçirmiş durumda değiliz. Şu anda her şey daha da iyiye gidecek. Hem oyun anlamında hem de skor anlamında."

Beşiktaş maçına da değinen Papanikolaou, "Rakibimiz iyi veya kötü durumda da olsa Beşiktaş. Türkiye'deki en iyi takımlarından birisi, kolay bir maç olmayacak. Maç içerisinde iyi fırsatlar yakalayacağımızdan eminim. Bu maçı da kazanmayı ümit ediyoruz. Çaykur Rizespor olarak deplasmanda iyi performanslar sergiliyoruz bu sene. Benim fikrim yavaş yavaş zor yenilecek bir takım haline geliyoruz." diye konuştu.