İcardi polemiği

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki önceki akşam bir yayında yaptığı konuşmada, "Mauro İcardi ilk defa resmi olarak bize teklif edildi, burası net. Onu biz istemedik. Teknik ekip ve yönetim kurulu, hayat tarzından dolayı uygun bulmadı. Kendisine hiçbir teklif yapmadık. Sadece avukatını aradık. Çünkü bize bir teklif geldi PSG yetkilisinden" demişti. Bu sözler, Galatasaray cephesinde geniş yankı uyandırırken Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino'dan Baki'ye cevap geldi. Pino, "Sayın Baki'nin açıklamalarını okudum ve olayları açıklığa kavuşturmak istedim. İlk temas, Erden Timur ve George Gardi tarafından kuruldu. Galatasaray kendisi için son derece cazip bir sportif proje sundu. Bu sırada F.Bahçe tarafından bizimle iletişime geçildi. Ben de F.Bahçe kulübünün başkanı ve başkan yardımcı ile şahsen görüştüm. Bu görüşmelerin sonunda Mauro, Galatasaray'ın projesini tercih etmiştir" ifadelerini kullandı.

'KENDİ SONUNUZU İMZALADINIZ'

Kaptan Mauro Icardi dün yaptığı olay paylaşımla dikkat çekti. Eski eşi Wanda Nara ile ilgili olabileceği düşünülen paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Aslan sırtlanlarla tartışmaz, onların kendi aralarında kavga etmesine izin verir. Ve ne tuhaf ki... Şimdi birbirinizi ihbar ediyorsunuz. 'Takım' olmaktan 'başının çaresine bak' moduna geçtiniz. Suç ortaklığından sanıklığa... Birlikte bağırmaktan sessizce birbirini parmakla göstermeye... Sizi kirletmeme gerek kalmadı. Siz zaten lekeliydiniz. Bana saldırırken, kendi sonunuzu imzaladınız. Ben sadece izledim... Ve bu sonu alkışladım."

ZANİOLO İÇİN İKİ SEÇENEK!

Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceği ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tuttosport'ta yer alan habere göre; İtalyan kulübü, yıldız futbolcunun performansından ve saha dışındaki olumlu görüntüsünden memnun ve bonservisini almak istiyor. Çizme ekibinin ilk seçenek olarak Zaniolo'yu 10 milyon Euro karşılığında kadroya katmayı planladığı bildirildi. İkinci teklifin ise 5 milyon Euro ödeyerek, olası bir sonraki satışından yüzde 50 pay vermek olduğu belirtildi.

BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLETLERİNE İNDİRİM

Galatasaray yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası'na özel bilet fiyatlarında indirime gitti. Başakşehir maçında en ucuz bilet fiyatı 900 TL'ye çekildi. Sarı-kırmızılı taraftarların kupada takımını yalnız bırakmaması ve tribünleri doldurması bekleniyor.